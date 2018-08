Efectele uraganului Lane încep să se facă simţite în Hawaii Ploi torentiale insotite de rafale de vant s-au abatut vineri asupra Hawaii, uraganul Lane provocand primele alunecari de teren si cresteri "catastrofice" de nivel ale cursurilor de apa, in timp ce autoritatile fac apel la vigilenta, relateaza AFP.



Principalele regiuni locuite ale arhipelagului, si in special capitala Honolulu, se pregateau vineri pentru ce-i mai rau, chiar daca uraganul a fost retrogradat de la categoria a 3-a la categoria a 2-a, din cinci pe scara Saffir-Simpson.



"Exista un sentiment de ingrijorare dar imi pastrez speranta" ca totul va fi bine, a declarat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Uraganul Lane a scazut in intensitate pana la categoria a 3-a pe o scara de 5 in drumul sau catre Hawaii, insa a provocat deja rafale puternice de vant, ploi torentiale, inundatii, alunecari de teren si va...

- Uraganul Lane, de categoria 3 dintr-un total de 5 pe scara Saffir-Simpson, se apropie de arhipelagul american Hawaii si ar putea afecta direct unele insule, informeaza marti Centrul uraganelor pentru centrul Pacificului (CPHC) din SUA, citat de EFE. Autoritatile au semnalat in ultimul raport ca Lane…

- Un uragan de categoria a 3-a se indreapta spre Hawaii si ar putea ajunge in unele insule din arhipelagul american in urmatoarele zile, a anuntat luni Centrul uraganelor pentru centrul Pacificului (CPHC), relateaza AFP. "Uraganul Lane ar putea fi o amenintare pentru mai multe insule hawaiene…

- Potrivit ultimului buletin al NHC de marti, de la ora 12.00 GMT, Hector era un uragan de categoria a 4-a pe scara Saffir-Simpson, care numara cinci in total. Vanturile care insotesc uraganul Hector ating 215 km/h, cu rafale de vant chiar mai puternice, dar ”o scadere in intensitate este prevazuta…

- Uraganul Hector, care evolua pana acum fara sa provoace pagube in Oceanul Pacific, la o distanta de 2.760 de kilometri fata de Big Island, a crescut in intensitate si a fost inclus in categoria 'uraganelor majore' vineri seara, cu vanturi ce ating viteze maximale de 195 de kilometri pe ora, au anuntat…

- Barack Obama s a nascut pe 4 august 1961, in Honolulu, Hawaii. A fost al 44 lea presedinte al Statelor Unite ale Americii, fiind primul afro american ales in aceasta functie, in urma alegerilor prezidentiale din 4 noiembrie 2008, alaturi de Joe Biden ca vicepresedinte. A fost investit in functie la…

- Chris, al doilea uragan format in anul 2018 in Oceanul Atlantic, a sporit in intensitate fiind inclus in categoria 2 pe scara Saffir-Simpson, iar in cursul diminetii de miercuri fenomenul s-ar putea inteti, conform Centrului National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, citat de Reuters, informeaza…

- Chris, al doilea uragan format in anul 2018 in Oceanul Atlantic, a sporit in intensitate fiind inclus in categoria 2 pe scara Saffir-Simpson, iar in cursul diminetii de miercuri fenomenul s-ar putea inteti, conform Centrului National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, citat de Reuters.…