- IRES, dar și CURS, in parteneriat cu Avangarde au realizat sondaje de tip exit-poll la alegerile prezidențiale. Rezultatele la nivel național oferite la ora 21.00 sunt valabile pentru ora 19.00. Klaus Iohannis este caștigator detașat. Potrivit exit-poll-ului realizat de IRES, Klaus Iohannis a caștigat…

- Compania a introdus vara trecuta in Japonia un program numit „Work Life Choice Challenge" in care a inchis birourile in fiecare zi de vineri in luna august și le-a dat angajaților o zi libera in fiecare saptamana. Tot mai multe companii mici adopta o saptamana de lucru de patru zile. Dar rezultatele…

- Desi produsele pe baza de plante, fie medicamente, suplimente alimentare sau alimente sunt preferate de multi oameni, un studiu recent, realizat la nivel mondial, de catre un cercetator roman, dr. Mihail Cristin Ichim, arata ca o mare parte dintre aceste produse nu contin ceea ce „promit” pe eticheta,…

- Mai multe exemplare de porci au fost observate pentru prima data utilizand unelte, conform unui studiu realizat la o gradina zoologica din Franta, relateaza The Independent. Cercetatoarea Meredith Root-Bernstein a realizat descoperirea la ''Jardin des Plantes'' din Paris in timp ce studia…

- Constructorii auto și companiile de tehnologie dezvolta in prezent numeroase sisteme care vor contribui la dezvoltarea in viitor a primelor mașini complet autonome. Cu toate acestea, subiectul este in continuare unul delicat din cauza faptului ca șoferii ar urma sa fie simpli pasageri. Pentru a afla…

- 64% dintre soferi s-au urcat cel putin o data la volan dupa ce nu au dormit o noapte intreaga, 1 sofer din 4 a atipit la volan, arata un sondaj realizat in cadrul campaniei nationale de siguranta si preventie rutiera FII TREAZ LA VOLAN. Efectele oboselii la volan sunt similare cu ale conducerii sub…

- Barbatii care nu au un fizic placut pot sa stea linistiti in privinta acestui aspect. Un studiu realizat de catre o echipa de specialisti de la Universitatea de Stat din Florida releva faptul ca femeile sunt mai fericite alaturi de barbatii urati.