Efectele Tomata: Fărâmițarea exploatațiilor, înmulțirea bolilor și distrugerea solului Rezultatele programului Tomata sunt departe de așteptarile oficialilor de la Ministerul Agriculturii: nu doar ca importurile de roșii nu s-au redus, ci ajutorul de minimis de 3.000 euro a contribuit la faramițarea exploatațiilor, inmulțirea bolilor și daunatorilor și distrugerea solului, din cauza monoculturii. Daca in urma cu 10-15 ani nu exista gospodarie care sa nu aiba cel puțin 30-50 de ari (3.000-5.000 metri patrați) de solar, in Oltenia, cel puțin, acum, toata lumea lucreaza cate 10 ari pentru a putea obține ajutorul de minimis de 3.000 euro pentru producția de tomate in spații protejate,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

