Efectele stresului se pot manifesta peste ani Efectele stresului se pot manifesta in citeva luni, sau chiar ani, sint siguri oamenii de știința australieni. Se știe ca stresul are un impact negativ asupra sanatații mentale și fizice a omului și este un mecnism de lansare pentru dezvoltarea unui numar de boli grave. In cel mai recent studiu, oamenii de știința de la Universitatea din Adelaide au descoperit ca organismul nostru este capabil Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința de la Universitatea de Tehnologie din Sydney (UTS) obișnuiau sa ofere tratament COVID-19 un ingredient activ al plantei Nigella Sativa (cunoscuta sub numele de Nigella sativa, chimen negru, korinadr roman, kalindzhi), au spus intr-o declarație reprezentanții universitații.…

- Oamenii de știința de la Școala de Medicina Perelman de la Universitatea din Pennsylvania au descoperit o proteina care va permite sa scapați rapid de excesul de greutate cu ajutorul glandelor sebacee. Despre acest lucru s-a menționat intr-un studiu publicat in revista Science. Aceasta este prima metoda…

- Fenomenul poluarii globale cu plastic se indreapta spre un ''punct critic ireversibil'', potrivit unui studiu publicat vineri in revista Science, informeaza DPA. In contextul temerilor la nivel mondial declansate de imagini socante ale unor rauri si mari coplesite de deseuri…

- Razboaiele și conflictele sint inradacinate in psihologie, potrivit oamenilor de știința din SUA care au realizat studiul. Studiul oamenilor de știința americani de la Universitatea din Massachusetts a fost publicat in revista American Psychologist. Analizind cauzele conflictelor globale, locale, naționale…

- Un studiu realizat de oamenii de știința de la Universitatea din Birmingham (Marea Britanie) a aratat ca pacienții care și-au revenit din COVID-19 au o reacție a sistemului imunitar la propriile țesuturi și organe. Acest lucru este menționat intr-un mesaj publicat pe site-ul portalului științific…

- Oamenii de știința britanici au numit activitatea care va aduce sanatații nu mai puține beneficii decit alergarea. Ei propun inlocuirea activitații fizice cu o baie fierbinte, scrie The Sun. Oamenii de știința de la Universitatea din Coventry au spus ca luarea unei bai fierbinți, hidromasajul și mersul…

- Un grup de savanti cehi a studiat impactul muzicii clasice asupra pacientilor diagnosticati cu epilepsie. Operele lui Mozart s-au dovedit mai eficace decat cele ale lui Haydn, arata un studiu publicat de European Journal of Neurology, conform Mediafax. Oamenii de stiinta de la Institutul CEITEC…

- Fizician, inventator, cercetator și scriitor stabilit in Eindhoven (Olanda), Cristian Presura este unul dintre cei mai apreciați și populari oameni de știința romani, asta in ciuda faptului ca in liceu a ramas de doua ori corigent la fizica, dupa cum a povestit intr-un interviu pentru Libertatea. Cristian…