Mai multe persoane pro-Kremlin și-au exprimat o ingrijorare publica rara dupa ce armele furnizate de tarile occidentale au ajutat Ucraina sa lanseze mai multe atacuri de succes asupra unor ținte ruse aflate la mare distanța de linia frontului, noteaza The Moscow Times. Sistemele de rachete de artilerie de inalta mobilitate HIMARS, pe care Statele Unite ale Americii le-au trimis in Ucraina in luna iunie par sa fie cele mai eficiente in ceea ce privește distrugerea pozițiilor militare ruse. Moscova a suferit “pierderi mari atat in ceea ce priveste oamenii, cat și in echipamente militare” in mai…