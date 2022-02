Stiri pe aceeasi tema

- „Va mulțumesc pentru contribuția semnificativa la alianța. Romania nu este singura, avioane de lupta din Germania și Italia se afla aici pentru a proteja aliații. Azi vor mai sosi și in Bulgaria avioane din Spania. 1.000 de trupe americane sunt trimise la aceasta baza, iar numarul total de trupe americane…

- Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a sugerat miercuri „sa se ia o pauza” in relatiile diplomatice cu Spania, intr-o intensificare a retoricii atacurilor sale asupra fostei puteri coloniale din Mexic, pe care a acuzat-o ca i-a jefuit tara, relateaza Reuters.

- “In ziua in care in mod normal copiii ar fi inceput scoala dupa saptamana de vacanta petrecuta si in statiunile de schi din Romania, Asociatia Transportatorilor pe Cablu din Romania (ATCR) si Alianta pentru Turism (APT) isi exprima profunda nemultumire fata de deciziile luate de catre Ministerul Educatiei…

- „Seceta, ploile torențiale, inundațiile, fenomenele meteorologice extreme și codurile roșii de caldura au devenit tot mai frecvente in ultimii ani”, afirma premierul Nicolae Ciuca la lansarea raportului ”Educația privind schimbarile climatice și mediul in școli sustenabile”. „Europenii, in…

- Sarbatorile de iarna se apropie cu pasi repezi, si multi dintre romani asteapta petrecerile de Revelion.Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat vineri, 10 decembrie, ca efectele petrecerilor din noaptea de Revelion se vor vedea in aproximativ doua saptamani.Acesta a…

- Canepa are o istorie indelungata, tumultoasa pe alaturi. Aceasta este o prezenta constanta in viata oamenilor, fiind cultivata de milenii. Insa, doar recent, de aproximativ 100 de ani, oamenii au inceput sa studieze efectele ei asupra corpului uman. Odata cu dezvoltarea stiintei, implicit a resurselor,…

- Afla cat de afectata a fost starea mentala a populației la nivel mondial ca urmare a crizei sanitare. Statistici pentru diferite regiuni ale lumii. Criza sanitara a afectat omenirea pe aproape toate planurile – de la locurile de munca (225 de milioane de slujbe au fost in pericol in timpul pandemiei)…

- Michael Olivares a venit la iUmor, in ediția de pe 20 noiembrie 2021 și i-a surprins pe jurații Delia, Mihai Bendeac și Cheloo cu momentul sau de excepție: „Așa trebuie sa arate un numar pentru iUmor”, a comentat Mihai Bendeac momentul concurentului.