- ALERTA: S-a emis primul COD ROȘU de CANICULA in Romania. Zonele afectate ALERTA: S-a emis primul COD ROȘU de CANICULA in Romania ANM a emis primul cod roșu de canicula in Romania. Astazi și maine vor fi inregistrate temperaturi extreme și disconfort termic deosebit de accentuat. Zonele afectate sunt…

- Iunie 2022 este una dintre cele mai schimbatoare luni din ultimii ani, in Romania. Valorile termice variaza de la o saptamana la alta, iar oamenii se plang de temperaturile extreme. Experții de la ANM au inregistrat o noua alerta meteo de canicula și vijelii. Cum va fi vremea in urmatoarele zile. Meteo.…

- Un val de caldura african va ajunge astazi in țara noastra și iși va face simțita prezența pe tot parcursul acestei saptamani. Excepție vor face anumite zone ale țarii, unde, pe la jumatatea saptamanii, temperaturile vor mai scadea un pic, spre sfarșitul saptamanii acestea vor crește simțitor și vor…

- Un val de canicula va lovi saptamana aceasta Romania, Grecia și Bulgaria, avertizeaza meteorologii. Caldura excesiva a afectat in ultimele zile mai multe țari din vest, printre care Spania, Franța și Statele Unite. ONU a avertizat ca seceta va fi urmatoarea mare problema cu care se va confrunta toata…

- Valul de canicula, care a batut recorduri de temperatura in vestul Europei, ajunge și in Romania, potrivit specialiștilor ANM. Aceștia avertizeaza ca saptamana viitoare temperaturile vor depași 35 de grade Celsius, inițial in vest, iar apoi in toata țara. „Este posibil ca, incepand de saptamana viitoare,…

- Un val de canicula va lovi de saptamana viitoare Romania, dar și destinațiile de vacanța Grecia și Bulgaria In țara noastra, fenomenul va incepe din vestul țarii, unde temperaturile ar putea ajunge la 35 de grade Celsius. Vestul Europei, dar și Statele Unite se confunta cu un val de caldura neobișnuit…

- Deși bombele cad peste Ucraina și au ucis deja zeci de mii de oameni, ecourile razboiului razbat in majoritatea statelor de pe glob. Economia mondiala, crunt lovita de virusul pornit din China, parea ca se redreseaza. Invazia din Ucraina costa enorm nu doar cele doua țari beligerante. Efectele negative…

