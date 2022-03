Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana trecuta, pretul graului a inregistrat o crestere de peste 40%, deoarece conflictul militar intrerupe livrarile din Ucraina si Rusia.La bursa de cereale de la Chicago, pretul porumbului inregistra luni un avans de 2,7%, iar la soia de 2,05%, ambele cotatii fiind la cel mai ridicat nivel din…

- Consecințele razboiului declanșat in Ucraina sunt resimțite și in restul Europei, in ceea ce privește industria auto. Ca urmare a conflictului, Audi a anunțat ca va opri comenzile pentru modelele sale cu propulsoare plug-in hybrid din 10 martie, potrivit publicației germane Automobilwoche. Motivul pentru…

- Ministerul de Externe de la București transmite ca din data de 24 februarie și pana la 2 martie au intrat in Romania un numar de 1.488 cetațeni ruși in timp ce 1.142 au ieșit. Din aceste cifre, au intrat in Romania 12 șoferi de camioane și 9 șoferi de microbuze. De asemenea, printre cetațenii ruși…

- Rachetele rusești ucid necontenit vieți nevinovate in Ucraina și au trezit Uniunea Europeana la o crunta realitate. Nu este vorba doar despre capabilitațile militare sau despre apropourile agresive ale lui Vladimir Putin la dezlanțuirea arsenalului nuclear, ci despre faptul ca Rusia este ancorata puternic…

- Anual, in Rusia, sunt produse aproximativ 1,5 milioane de mașini. Anul acesta, insa, lucrurile vor fi complet diferite. Sancțiunile economice impuse de lumea occidentala impotriva statului rus deja produc consecințe, inclusiv in sfera domeniului auto. Printre produsele care nu vor mai fi exportate catre…

- Rusia a invadat in aceasta dimineata Ucraina, tara in care a fost declarata stare de razboi. Efectele atacurilor s-au vazut imediat in Ucraina. O zona extrem de afectata a fost si langa Harkov, in orasul Ciuhuiiv, unde un bloc a fost devastat de o racheta ruseasca. Imagini asemanatoare au fost surprinse…

- Cotatiile la materiile prime au crescut semnificativ, dupa ce presedintele Vladimir Putin a ordonat, luni seara, armatei ruse “sa mentina pacea” in teritoriile separatiste pro-ruse din Ucraina carora le-a recunoscut independenta, transmite Bloomberg. La gaze naturale, preturile de referinta in Europa…

In ultimii ani Ucraina și estul Europei au devenit punctul central al discuțiilor geostrategice din lume iar interesul marilor puteri pentru aceasta regiune dateaza de secole.