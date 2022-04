Stiri pe aceeasi tema

- Banca Mondiala estimeaza o franare a economiei Romaniei din cauza razboiului din Ucraina. Am putea avea o creștere de numai 1,9% in acest an, in condițiile in care estimarea era de 4,3 in ianuarie.

- Crestere cu peste 57% la tranzacțiile imobiliare din Cluj, in a doua luna a anului. De la izbucnirea razboiului din Ucraina s-au inregistrat cresteri de preturi la unele materii prime si materialele de constructii.

- Razboiul din Ucraina și criza economica au oprit investițiile in Republica Moldova, afectand pana și discuțiile pe acest subiect cu potențiali agenți economici, ce examinau piața noastra. „Moldova este perceputa drept a doua țara cu risc, dupa Ucraina și, din aceasta cauza, inclusiv, am avut chiar și…

- Efectele razboiului din Ucraina se simt și in economia județului nostru. Mai multe companii importante din Salaj sunt afectate, in special cele care aveau piețe de desfacere in Rusia și Ucraina, dar și cele care iși asigurau de aici materia prima. „Economia este una globala, iar razboiul din Ucraina…

- Efectele razboiului din Ucraina, prinse intr-un sondaj INSCOP: AUR scade puternic, PNL creste, iar PSD si USR inregistreaza variatii minore. Sondajul arata ca majoritatea zdrobitoare a celor chestionati considera ca Rusia este vinovata de declansarea conflictului si trebuie sanctionata. Sondajul a fost…

- Pretul energiei electrice pe bursa romaneasca de specialitate OPCOM, cu livrare marti, are o medie-record de 2.673 lei pe MWh, potrivit datelor operatorului bursier. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Printre mulții refugiați care au ajuns in Sighetu Marmației din Ucraina se numara și Nassim (24 de ani), originar din Maroc. Pana sa izbucneasca razboiul, acesta era student la stomatologie in Harkov. A fugit dupa primele bombardamente și a ajuns la Sighet, unde a decis sa ramana. Nu ca refugiat, ci…

- Efectele razboiului din Ucraina incep sa se resimta și in țara noastra, iar aici ne referim la creșterea brusca a facturilor de enrgie electrica, dar și ratele și chiriile care vor fi mult mai mari.