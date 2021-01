Efectele pozitive ale pandemiei: DA! Există! Statistica pandemiei de Covid 19 masoara intensitatea dramei globale: la un an de la declanșarea sa avem peste 100 de milioane de infectari confirmate cu noul coronavirus și peste doua milioane de decese. Nu mi-a placut niciodata statistica, insa am sa suprapun acestor date, altele preluate din siteul https://www.worldometers.info/ro/ . Dimineața CUMPLITA la BALȘ! Au murit oameni in INCENDIU In acest moment populația lumii este de 7.841.825.900 de persoane, in creștere cu 5.910.800 de persoane. In acest an s-au nascut 10.182.500 de persoane (cifrele sunt in continua schimbare, iar tendința… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

