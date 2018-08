Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Iancu Caracota ii cere premierului Viorica Dancila sa comunice "imediat" efectele economice negative ale pestei porcine africane iar presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, ii solicita explicatii publice privind respingerea cererii liberalilor de convocare a unei sesiuni extraordinare…

- Virusul pestei porcine africane a ajuns in judetul Ialomita Foto: Agerpres. Virusul pestei porcine africane a ajuns în judetul Ialomita, într-o localitate situata la 15 km de Cazanesti, acolo unde exista doua complexe de porci. În ciuda masurilor de ucidere preventiva…

- Pesta porcina africana a ajuns si in orasul Braila, virusul fiind confirmat intr-o gospodarie dintr-un cartier al municipiului. Reprezentantii DSVSA au eutanasiat porcii din gospodarie si au dezinfectat zona.

- Virusul pestei porcine africane continua sa dea mari batai de cap autoritatilor sanitar-veterinare din sud-estul tarii. Ocolit pana acum, judetul Buzau este amenintat acum din aproape toate partile de aceasta maladie. Daca pana acum s-au depistat numeroase focare in judetele vecine Ialomita si Braila,…

- Primul focar de Pesta a Micilor Rumegatoare din Uniunea Europeana a fost confirmat in Bulgaria in data de 23 iunie a acestui an, urmat de confirmarea altor noi focare in 28 iunie si 9 iulie. Din data de 9 iulie si pana la data prezentei nu a mai fost confirmat un alt focar de boala in Bulgaria.Pesta…

- Agricultori din județele Galați și Braila au declarat pentru MEDIAFAX ca implementarea ordinului privind combaterea raspandirii virusului pestei porcine la culturile agricolear putea duce la falimentarea marilor fermieri, in lipsa unui ajutor de la stat, iar masurile sunt foarte greu de aplicat.…

- Pesta porcina africana se apropie și de granița județului Buzau, motiv pentru care autoritațile au sunat mobilizarea la Prefectura. Peste 80 de primari din localitațile buzoiene au fost convocați in ședința cu specialiștii sanitar-veterinari, pentru a afla cum trebuie sa lupte impotriva extinderii virusului…

- Traficul rutier pentru autovehicule de peste 7,5 tone a fost restrictionat vineri, pe DJ 211A - DJ 212, tronsonul Viziru - Cuza Voda - Mihai Bravu, in urma confirmarii virusului de pesta porcina africana intr-o localitate din zona, potrivit informatiilor furnizate de IPJ Braila. "Ca urmare…