- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat joi, referitor la comparatia nefericita din urma cu cateva zile dintre efectele Holocaustului si cele ale pestei porcine, ca nu a vrut sa jigneasca pe nimeni, ci sa descrie durerea sufleteasca a fermierilor.

- Medicul veterinar buzoian, vicepreședinte al Comisiei pentru agricultura din Camera Deputaților, le-a cerut apicultorilor sa faca propuneri care ar putea imbunatați Legea apiculturii, iar factorilor implicați in menținerea focarelor de pesta porcina sub control, sa fie foarte riguroși și severi in aplicarea…

- Centrul Local de Combatere a Bolilor Prahova s-a reunit astazi, in ședința extraordinara, pentru a adopta Planul de masuri privind supravegherea, prevenirea și controlul pestei porcine africane pe teritoriul județului Prahova. Chiar daca focare de pesta porcina africana au fost confirmate pana acum…

- Virusul pestei porcine africane a fost confirmat in fermele aparținand unei exploatații comerciale de creștere a porcilor din județul Tulcea, carcasele suinelor urmand sa fie distruse sub supraveghere oficiala, anunța luni Autoritatea Naționala Sanitar-Veterinara - ANSVSA - intr-un comunicat, scrie…

- Comercializarea porcilor in targurile din județul Vrancea, interzisa in aceasta perioada. Restricțiile au fost impuse de Direcția Sanitar-Veterinara Vrancea in contextul confirmarii pestei porcine africane in Tulcea și Satu Mare. Pentru a ține departe virusul de județul Vrancea, autoritațile sanitar-veterinare…

- Zeci de focare de pesta porcina africana au fost inregistrate in ultima perioada pe teritoriul judetului Tulcea. Autoritatile au instituit filtre in municipiul Tulcea, in asa fel incat niciun porc viu sau produs din carne de porc sa nu fie transportat din zonele afectate.

- In cadrul unei conferințe de presa organizate vineri, liderul ALDE Alba, Ioan Lazar, a vorbit despre un subiect de actualitate pentru muncipiul Alba Iulia și anume proiectul prin care se vrea interzicerea creșterii pasarilor de curte, dar și altor animale in oraș. „Mare contestatar l-am vazut pe consilierul…

- La Ștefan Voda a fost adoptat un plan de masuri pentru combaterea și eradicarea focarului de pesta porcina africana depistata in localitatea Palanca, relateaza Serviciul de presa al ANSA, citat de Noi.md. Potrivit președintelui Comisiei Antiepizootice Excepționale și al raionului Ștefan Voda, Nicolae…