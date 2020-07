Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de imbolnaviri din cauza noului coronavirus a crescut intr-un mod alarmant in ultimele saptamani. Pana in prezent, in Romania s-au inregistrat peste 38.130 de cazuri de COVID-19 , iar experții in domeniu și autoritațile au un scenariu sumbru pentru urmatoara perioada. Potrivit acestora,…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a vorbit despre lupta autoritaților cu pandemia de COVID-19. Acesta susține ca indiferent cum s-ar termina, oamenii vor continua sa acuze. "Eu am zis la inceputul luptei cu acest virus, care nu s-a terminat, ca daca se termina bine, cei care au lucrat vor fi acuzați ca au…

- Prefectul județului Galați, Gabriel Avramescu, a declarat ca o persoana initial asimptomatica, depistata pozitiv pe 12 iulie 2020 la COVID-19 și care a refuzat internarea, a decedat, transmite publicatia locala Monitorul de Galați.Barbatul din Galati, in varsta de 45 de ani care avea, drept comorbiditate…

- In ultimele zile, sute de pacienți infectați cu SARS-CoV-2 au ales sa se externeze din spital la cerere, iar secretarul de stat Raed Arafat a dat mai multe detalii despre soarta unora dintre acești oameni. Arafat a povestit despre cum un pacient cu COVID-19 cu simptome ușoare, externat la cerere din…

- Familia medicului pediatru Mihai Stratulat s-a tratat acasa, copii avand forma ușoara de Covid-19. Medicul Stratulat insa a declarat ca risca sa fie internat dupa ce i-a aparut o microtromboza, care potrivit acestuia este simptomul corect a Covid-19, ci nu pneumonia, oferind și exemplu in acest sens.…

- Noul coronavirus ucide de doua ori mai mult in cartierele defavorizate din Anglia, iar membrii minoritatilor etnice mor de COVID-19 in numar mai mare decat albii, releva doua studii distincte aparute vineri, informeaza AFP.Citește și: Raed Arafat AVERTIZEAZA: 'Situația NU este sub control.…

- Medicii de familie vor preleva probe pentru testele de COVID-19 la domiciliul pacientilor care prezinta simptome ușoare de boala. Decizia a fost luata de ministerul Sanatatii, dar nu e pe placul tuturor medicilor.

- Tusea este unul dintre cele mai des intalnite simptome in infecția cu coronavirus. Insa cum iți dai seama, atunci cand tușești, daca este posibil sa ai COVID-19 sau daca este vorba despre alta afecțiune? Toți oamenii tușesc din cand in cand. Insa atunci cand tusea persista saptamani in șir, vine insoțita…