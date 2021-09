Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit studiului publicat vineri, 17 septembrie, de Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA, protecția impotriva Covid in cazul vaccinului Pfizer/ Biontech a scazut semnificativ dupa patru luni de la administrarea cele de-a doua doze, in timp ce, in cazul serului Moderna, dupa…

- Persoanele complet vaccinate reprezinta doar 1,2% din numarul pacienților Covid din Anglia care au murit in primele șapte luni ale anului curent, potrivit datelor Oficiului Național de Statistica, care ofera dovada succesului programului de vaccinare, relateaza The Guardian. Astfel, ONS a inregistrat…

- Persoanele vaccinate ar avea șanse DUBLE de a fi purtatori asimtomatici de coronavirus. STUDIU The Lancet Persoanele vaccinate ar avea șanse DUBLE de a fi purtatori asimtomatici de coronavirus. STUDIU The Lancet Riscul ca persoanele vaccinate cu schema completa sa fie spitalizate dupa ce au contractat…

- Riscul ca persoanele vaccinate cu schema completa sa fie spitalizate dupa ce au contractat COVID-19 se reduce cu peste 70%, comparativ cu cele nevaccinate, potrivit unui studiu publicat in jurnalul stiintific The Lancet, relateaza EFE. Rezultatele anuntate de expertii care au participat la studiul „ZOE…

- Rezultatele studiului la care au luat parte 2.500 de persoane au fost publicate de Jurnalul Asociației Medicale Americane. Potrivit Bloomberg , care a consultat rezultatele cercetarii, nivelul anticorpilor generați dupa vaccinarea cu serul produs de compania americana Moderna a fost, in medie, de 2.881…

- O profesoara nevaccinata dintr-o scoala primara din California a infectat jumatate dintre elevii sai, mai precis 26 de persoane, atunci cand a contractat varianta Covid-19 Delta, au constatat cercetatorii de la Centrele pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA. Aceasta a tinut cursurile…

- Apar informații de ultima ora cu privire la eficacitatea vaccinurilor Pfizer și Moderna in fața tulpinii agresive Delta. In uma unui studiu desfașurat in perioada decembrie 2020 – august 2021 pe 4.000 de persoane s-a constatat scaderea semnificativa a imunitații oferita de serurile anti-Covid-19. Semnal…

- Pentru ultimele 24 de ore, autoritatile britanice au raportat 32.548 de cazuri de Covid-19. Este pentru prima data, incepand din 24 ianuarie, cand numarul zilnic este mai mare de 30.000, informeaza agenția Reuters, preluata de The Guardian . In ultimele sapte zile, au fost inregistrate 192.902 cazuri,…