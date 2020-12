Stiri pe aceeasi tema

- Raport PwC: Peste 40 mil. de angajati la nivel global se afla in somaj tehnic. Insolventele s-au situat la un nivel redus in ECE, de la inceputul pandemiei, cu exceptia Romaniei si Cehiei Peste 40 de milioane de angajati din 37 de economii la nivel global se afla in somaj tehnic, iar previziunile nu…

- ”Activitatea de restructurare poate juca un rol cheie in sprijinirea afacerilor si reducerea numarului de insolvente potentiale si mentinerea ratelor somajului la un nivel scazut. In prezent peste 40 de milioane de angajati din 37 de economii la nivel global se afla in somaj tehnic, iar previziunile…

- De la inceputul pandemiei, insolvențele și procesele de restructurare s-au situat la un nivel redus in statele din Europa Centrala și de Est (ECE), excepții fiind Romania, care a inregistrat o creștere a numarului de insolvențe, și Cehia, care a raportat un avans al activitații de restructurare, potrivit…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a luat decizia, dupa discutii cu specialistii, ca pietele sa fie redeschise, de la finalul acestei saptamani. „Am putut sa constatam ca, in ultimele saptamani, numarul de persoane nou infectate in fiecare zi a scazut semnificativ. Da, este adevarat…

- Peste 400.000 de persoane din Europa au murit numai in 2018 din cauza aerului contaminat, informeaza News.ro, care citeaza ultimul raport al Agenției Europene de Mediu (AEM). In ciuda legislației UE, a promisiunilor guvernamentale și a anilor de campanii anti-poluare, poluanții din agricultura, incalzire…

- Un numar de 31 de angajați și beneficiari din cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului(DGASPC) Gorj sunt infectați cu coronavirus. Situatia angajaților și beneficiarilor din cadrul serviciilor sociale subordonate Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului…

- Datele publicate de BNR arata o devalorizare cu mult mai redusa a monedei noastre naționale in raport cu euro, de doar 1,95% intre luna ianuarie și luna octombrie, mult sub valorile inregistrate pentru coroana ceha (-7,38%), zlotul polonez (-6,44%) sau forintul maghiar (-7,78%), informeaza cursdeguvernare…

- Radiografie cu fiori reci a economiei prahovene in perioada starii de urgenta: 900 de firme si-au restrans activitatea, peste 82.000 de salariati au primit somaj tehnic N. Dumitrescu De departe, si la nivelul judetului Prahova, efectele negative ale pandemiei s-au vazut in domeniul economic, zeci…