Efectele pandemiei. UNICEF: Peste 600 de milioane de elevi din lume sunt afectați de închiderea școlilor A aparut ideea conform careia generațiile de elevi care au studiat in timpul pandemiei de coronavirus sunt „generații pierdute”. Un raport UNICEF arata ca inchidere școlilor din cauza situației epidemiologice a provocat pierderi de o amploare aproape „ireversibila” in materie de educatie in randul copiilor din intreaga lume Pe langa lipsa accesului la educație, copiilor le este afectata și sanatatea mintala. Mai mult de 616 milioane de elevi sunt afectati de inchiderea totala sau partiala a scolilor, a precizat agentia ONU pentru copii. In multe tari, aceste perturbari, pe langa faptul ca au lipsit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

