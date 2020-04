Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorii si antrenorii echipei engleze de fotbal Arsenal au fost acord cu o reducere a salariilor de 12,5 la suta din cauza pandemiei de coronavirus, iar clubul londonez a devenit astfel primul din Premier League care a anuntat o masura de acest fel, potrivit Reuters.

- Conducerea clubului de rugby Saracens, campion en titre in Anglia, i-a intrebat pe jucatorii sai cei mai bine platiti daca sunt de acord cu amanarea unei parti din salariile lor pana la inceputul sezonului urmator, in ideea de a realiza economii pe fondul crizei financiare generate de pandemia de…

- Capitanul echipei spaniole de fotbal Real Valladolid, Javi Moyano, a anuntat ca jucatorii au acceptat o diminuare cu 17% a salariilor, pentru a se evita trimiterea in somaj tehnic a angajatilor din cadrul clubului aflat pe locul 15 in La Liga, relateaza EFE, potrivit Agerpres.La Liga a sfatuit…

- Cluburile din Premier League se vor consulta cu jucatorii pe marginea reducerii salariilor cu 30%. Prima liga engleza este de acord sa sprijine cu suma de 125 milioane lire sterline esaloanele valorice inferioare, pentru a depasi perioada de criza generata de pandemia de coronavirus, scrie Reuters,…

- Jucatorii echipei Atletico Madrid au acceptat diminuarea salariilor cu 70 la suta, pe durata opririi activitatii sportive din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat, joi, clubul din capitala Spaniei, potrivit news.ro.Jucatorii au fost plasati in somaj tehnic pe perioada starii de urgenta.…