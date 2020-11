Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de sinucideri a crescut în octombrie pentru a patra luna la rând în Japonia, ajungând la cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani, activiștii antisuicid punând trendul pe seama impactului economic al pandemiei de COVID-19 în special în rândul…

- Japonia va incepe in curand procesul de inapoiere a banilor pe bilete pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020, dupa ce acestea au fost amanate cu un an din cauza pandemiei de coronavirus, transmite DPA, citata de hotnews . Biletele care au fost deja achizitionate vor fi in continuare valide pentru…

- Fenomenul de imbatranire a populatiei in Japonia s-a adancit intr-un ritm si mai alert in timpul pandemiei de COVID-19, conform datelor oficiale, relateaza dpa, citata de AGERPRES.Numarul sarcinilor raportate intre mai si iulie 2020 a scazut cu 11,4% comparativ cu aceeasi perioada a anului…

- De la inceputul pandemiei de coronavirus in Romania au fost infectați peste 5.200 de angajați din sistemul sanitar, cadre medicale și personal auxiliar. Potrivit Ministerului Sanatații, 843 dintre ei sunt medici, iar 2.363 sunt asistente medicale. In total, 3.277 de cadre medicale au fost infectate…

- De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul judetului Constanta au fost confirmate 2.172 de persoane infectate cu SARS CoV 2. Pana in prezent, 52 de persoane au decedat din randul celor pozitivate.In urma centralizarii datelor din toate spitalele si clinicile din judetul Constanta, de la…

- La Direcția de Sanatate Publica (DSP) Ialomița a izbucnit un focar de coronavirus, dupa ce patru angajați ai instituției au fost confirmați cu coronavirus. Potrivit unui comunicat ai conducerii DSP Ialomita, 4 salariati ai institutiei au fost depistati cu infectie cu SARS Cov-2. Acestia au fost izolati…