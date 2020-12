Efectele pandemiei. Cum se simt românii după aproape un an de restricții Dupa aproape un an de restricții romanii resimt puternic efectele pandemiei de coronavirus. Majoritate se simte trista, furioasa și anxioasa. A fost efectuat primul studiu care arata ce impact a avut pandemia de coronavirus la nivel psihic. Un procent de 42% dintre romani se simt mai stresați, iar aproximativ o treime se simt mai nervoși. De asmenea, studiul arata ca frica și anxietatea s-au accentuat in aceasta perioada atat in randul adulților cat și al copiilor. In aceasta perioada in cazul multor romani s-au declanșat stari de anxietate și depresie. Studiul face parte din programul COH-FIT,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

