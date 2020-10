Efectele pandemiei: Aproape 200 de aeroporturi din Europa sunt în prag de insolvență Pandemia de coronavirus a afectat grav domeniul aeronautic. Aproape 200 de aeroporturi din Europa risca sa intre in insolvența. Consiliul International al Aeroporturilor din regiunea Europa (ACI Europe) avertizeaza ca aproape 200 de aeroporturi din Europa se vor confrunta cu posibilitatea intrarii in insolventa in urmatoarele luni. Estimarile arata ca acest lucru se va intampla daca traficul de pasageri nu-și va reveni pana la finele anului, conform Reuters. Un numar estimat de 193 de hub-uri europene sunt considerate “aeroporturi in pericol de insolventa”, sustine ACI Europe. Sitauția este și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 200 de aeroporturi din Europa se vor confrunta cu posibilitatea intrarii in insolventa in urmatoarele luni, daca traficul de pasageri nu incepe sa isi revina pana la finele anului, a anuntat Consiliul International al Aeroporturilor din regiunea Europa (ACI Europe), transmite Reuters.

- Aproape 200 de aeroporturi din Europa se vor confrunta cu posibilitatea intrarii in insolventa in urmatoarele luni, daca traficul de pasageri nu incepe sa isi revina pina la finele anului, a anuntat marti Consiliul International al Aeroporturilor din regiunea Europa (ACI Europe), transmite Reuters.…

- Aproape 200 de aeroporturi din Europa se vor confrunta cu posibilitatea intrarii in insolventa in urmatoarele luni, daca traficul de pasageri nu incepe sa isi revina pana la finele anului, a anuntat marti Consiliul International al Aeroporturilor din regiunea Europa (ACI Europe), transmite Reuters,…

- Aproape 200 de aeroporturi din Europa se vor confrunta cu posibilitatea intrarii in insolventa in urmatoarele luni, daca traficul de pasageri nu incepe sa isi revina pana la finele anului, a anuntat marti Consiliul International al Aeroporturilor din regiunea Europa (ACI Europe), transmite Reuters.…

- Sistemul de sanatate olandez se confrunta cu o presiune uriașa din cauza creșterii alerte a numarului de noi cazuri de coronavirus. Țara ar urma sa transfere din pacienți in Germania. Pacienții din Olanda ar urma sa fie transferați peste doua zile in Germania, conform asociatiei spitalelor citata de…

- Facebook a lansat joi serviciul Facebook Dating, o funcție gratuita de intalniri online disponibila in 32 de state din Europa, inclusiv Romania. Lansarea vine cu o intarziere de opt luni, anunța Reuters. Facebook Dating este disponibil in 32 de țari din Europa și trebuia sa fie lansat in luna februarie,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a lansat o carta pentru a ajuta la o mai buna protejare a personalului medical, considerand ca angajatii in domeniul sanatatii platesc un pret prea ridicat cu sanatatea lor in lupta cu pandemia. “COVID-19 a expus angajatii in domeniul medical si familiile acestora…

- Ritmul transmiterii coronavirusului in Europa este “alarmant”, avertizeaza Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS). Organizația și-a exprimat ingrijorarea si fața de decizia anumitor state europene de a reduce perioada de carantina. OMS recomanda ca perioada de carantina sa fie de 14 zile. “Cifrele din…