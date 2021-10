Stiri pe aceeasi tema

- Ce fenomen a ieșit in evidența dupa anunțul noilor restricții? Autoritațile cu siguranța au ramas surprinse de lucrurile petrecute in ultimele ore in Romania. Este de-a dreptul un ‘miracol’. Fenomen incredibil dupa anunțul noilor restricții Maratonul vaccinarii in București, o reala reușita! Cozi imense…

- Consilierii locali au aprobat, cu 20 de voturi pentru și 5 impotriva, proiectul de hotarare privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2022. Au fost adoptate și doua amendamente propuse de grupurile UDRM și PNL.

- Noile masuri impuse in contextul situației pandemice din țara intra astazi, 1 octombrie, in vigoare. Cele mai dure restricții sunt pentru cei care locuiesc in localitațile care sunt plasate in zona roșie. Astfel, certificatul de vaccin va fi obligatoriu pentru a intra in restaurant, cafenea, hotel și…

- ”Din razbunare, Florin Citu da afara cei trei secretari de stat USR-PLUS din Ministerul Economiei. Impresia lui este probabil ca USR-PLUS functioneaza precum alte partide. In celelalte partide intrarea la guvernare inseamna practic re-impanzirea statului cu activul de partid. Si, evident, imbogatirea…

- Sezonul estival in care primeau zeci de turiști din toate colțurile lumii se pare ca s-a terminat pentru bulgari. Incepand de astazi, au fost implementate noi restricții destul de dure din cauza valului patru de Covid-19. Indignați de masurile luate de catre autoritați cat și de faptul ca le este ingradita…

- ​Criza semiconductorilor auto se simte de aproape un an și marii constructori anunța închideri temporare ale uzinelor fiindca lipsesc unele componente necesare producției. Ola Kallenius, CEO Daimler, a declarat la Munchen ca efectele acestei crize se vor simți și la început de 2023, dar…

- In vederea discutarii si identificarii unor masuri de protectie privind raspandirea virusului Covid-19, ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, a convocat o sedinta cu reprezentantii mediului de afaceri, in mod particular unitatile de comert si alimentare publica.

- Se vorbește tot mai des, in ultima perioada, despre valul patru al pandemiei, despre campania de vaccinare antiCovid in Romania, dar și despre eventualitatea apariției unor restricții pentru persoanele care nu s-au vacccinat impotriva COVID-19. Despre acest ultim aspect a fost intrebat, miercuri, președintele…