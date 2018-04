Deși mulți nu știu, alcoolul are atat efecte benefice pentru organismul uman, daca este consumat cu moderație, dar și efecte nocive. Bautura zabovește in gura prea puțin timp pentru a putea fi descompus de enzimele din saliva, iar cea mai mare parte a alcoolului inghițit ajunge in stomac și de acolo incep marile transformari. Doua tipuri de enzime intervin in descompunerea alcoolului. Primul tip de enzime, numit alcool-dehidrogenaze (ADH), se gaseste in cantitati mai mari in stomac si transforma etanolul (alcoolul etilic) in acetaldehida. Aceasta este si ea toxica pentru corpul omenesc, asa ca…