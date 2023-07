Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre beneficiile alegerii unui sistem de purtare inca de cand copilul este foarte mic este ca acesta ii permite sa fie in contact direct cu parintele, ceea ce contribuie la dezvoltarea unei legaturi emoționale puternice. Aceasta apropiere fizica și emoționala poate ajuta la intarirea relației…

- Sosirea bebelușului acasa este un moment minunat și plin de emoții pentru parinți și pentru toata familia largita. In rubrica noastra de parenting, schițam cateva lucruri esențiale pe care ar fi bine sa le știți atunci cand incepe aceasta noua perioada extrem de frumoasa. Iar pentru a ne informa cat…

- Cei 3 S la bebeluși – sughiț, strabism și stranut – sunt motive de ingrijorare sau aspecte perfect normale? Raspunsul il aflam acum in rubrica de parenting, AVENTURA IN FAMILIE cu Alexandra Anița-Baciu. http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2023/06/CEI3S.mp3

- Jocul este o activitate esențiala pentru dezvoltarea copiilor, și poate avea și un aspect de „munca” intr-un sens ludic și educațional. Prin joc, copiii iși pot dezvolta abilitați cognitive, sociale, emoționale și fizice, intr-un mod placut și natural. In funcție de etapa prin care trece copilul, și…

- Din dorința de a-i ști in siguranța pe copiii noștri, nu doar atunci cand iși petrec timpul cu diverse activitați outdoor – pe care le recomandam și incurajam – ci și atunci cand se afla in fața ecranelor navigand pe internet, in ediția de astazi a rubricii de parenting – „Aventura in familie”, vorbim…

- Cursul de prim ajutor pentru bebeluși este esențial pentru parinții și ingrijitorii copiilor mici, deoarece aceștia sunt vulnerabili la accidente sau alte situații de urgența. Acordarea primului ajutor unui bebeluș poate fi o experiența stresanta pentru parinți sau ingrijitori, dar este esențiala pentru…

- Pregatirea camerei pentru un bebeluș este o sarcina importanta, care necesita mult timp și atenție la detalii. In „Aventura in familie”, rubrica de parenting, Alexandra Anița-Baciu a facut o lista minima de cumparaturi, utila și necesara parinților atunci cand urmeaza sa-și aduca acasa bebelușul. http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2023/05/Camera-bebe.mp3

- Celulele stem sunt celule speciale din corpul nostru care au capacitatea de a se transforma intr-o varietate de tipuri de celule diferite, ceea ce le face foarte importante pentru regenerarea și repararea țesuturilor din organism. Importanța celulelor stem se datoreaza capacitații lor de a ajuta la…