Efectele nămolului și apei sărate asupra FERTILITĂȚII Infertilitatea este una dintre cele mai dificile probleme cu care se poate confrunta o femeie. Este important de stiut ca aceasta poate fi tratata si cu ajutorul curelor pe baza de namol sapropelic. Sovata este o statiune de notorietate in acest sens. Secretul reusitei sta in substantele hormonale care se gasesc in namolul extras din Lacul... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

