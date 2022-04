Angajații Combinatului siderurgic Reșița controlat de firma TMK Artrom au protestat din nou, marți, in fața uzinei. Siderurgiștii vor sa atraga atenția asupra problemelor grave cu care se confrunta compania de o luna de zile.Aceștia cer deblocarea conturilor de catre ANAF și ca cel puțin 2.500 de oameni vor fi in strada daca situația nu se va rezolva.Salariații combinatului au anunțat, prin vocea sindicaliștilor, ca vor continua protestele la Reșița pana miercuri, iar joi vor merge la București, pentru a protesta in fața Guvernului. Oamenii se plang ca „va veni 15 aprilie si va fi zi de salariu”,…