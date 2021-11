Stiri pe aceeasi tema

- Taxele și impozitele locale pentru anul 2022 vor fi majorate la nivelul municipiului Focșani cu 2,6%, rata inflației pentru anul 2020. Proiectul de hotarare privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzilor aplicabile…

- Institutul Național de Statistica (INS) a anuntat ca rata anuala a inflatiei a ajuns la 7,9% și ca se scumpesc produsele de baza.Sase produse din cateva mii, dar cu cresteri extravagante, au stricat media inflatiei si au tulburat intregul tablou al pietei de consum, a declarat, miercuri, pentru Agerpres,…

- Una din dilemele acestor zile, despre cum vor reuși romanii sa iși achite obligațiile fiscale, amenzile și facturile, in contextul restricțiilor, și-a gasit o rezolvare la Galați, unde primaria introduce, incepand cu data 1 noiembrie, plata taxelor si impozitelor locale prin intermediul statiilor „SelfPay”.…

- Sporul natural inregistrat in Romania ramane unul negativ, cu un minus de 2.456 de persoane la nivelul lunii august 2021 si de minus 7.968 de persoane in august 2020, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS).Potrivit sursei citate, in intervalul de analiza,…

- De altfel, din cele 27 de state ale UE, in 26 a crescut inflația și intr-unul singur a ramas stabila.In Romania, rata anuala a inflatiei a urcat pana la 4% in august, de la 3,8% in iulie. Comparativ, in luna similara a anului precedent, rata anuala a inflatiei in Romania era de 2,5%.Pe de alta parte,…

- Autoritatile sanitare din Botosani au comunicat, sambata, un numar record de cazuri de COVID-19 in doar 24 de ore, in valul patru al pandemiei. Potrivit directorului Directiei de Sanatate Publica (DSP), Monica Adascalitei, in ultimele 24 de ore au fost confirmate pozitiv cu virusul SARS-CoV-2…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a crescut in luna august pana la 3,2%, de la 2,5% in luna iulie, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Estonia, Lituania si Polonia (toate cu 5%), urmate de Ungaria (4,9%), Belgia (4,7%) si Romania (4%), arata datele publicate, vineri, 17 septembrie,…

