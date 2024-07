Stiri pe aceeasi tema

- Piața neagra a țigaretelor crește in mai pana la 10,4% din totalul consumului, comparativ cu 9,8% in martie, conform studiului realizat de compania de cercetare Novel. Este cel mai ridicat nivel al contrabandei, din ianuarie 2020. „In luna mai, contrabanda inregistreaza cea mai mare creștere in nord-est,…

- Coaliția PSD-PNL se confrunta cu o dilema majora in privința alegerilor prezidențiale și parlamentare din 2024. Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romașcanu, a declarat ca Marcel Ciolacu, actualul premier și președinte al PSD, este cel mai bine plasat candidat pentru alegerile prezidențiale. Totodata,…

- Astazi, premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a surprins copiii prezenți la Palatul Victoria, oferindu-le o experiența speciala și incurajandu-i sa se implice in invațare și descoperire. Prin intermediul unei postari pe Facebook, liderul guvernului a impartașit bucuria sa de a fi ghid pentru cei mici…

- Romania se pregatește sa adopte salariul minim european, potrivit declarațiilor premierului Marcel Ciolacu. Aceasta masura revoluționara va alinia salariile minime din Romania la standardele Uniunii Europene, asigurand astfel ca pentru aceeași munca va exista o plata egala. Termenul stabilit pentru…

- Punctul de amenda ramane inghețat, deși salariul minim ar putea fi majorat de la data de 1 iulie, a anunțat Marcel Ciolacu. Mulți se așteptau la sancțiuni mai mari in urmatoarea perioada, dar premierul asigura ca acestea nu vor suferi modificari. Punctul de amenda nu se modifica Mulți se așteptau ca…

- Limitarea prețurilor la energie, dar și plafonarea adaosului comercial la alimente trebuie continuata și extinsa la toate produsele romanești. Datele statistice arata ca Guvernul condus de Marcel Ciolacu a eliminat specula și a redus inflația, iar romanii au putut fi protejați de scumpirile nejustificate…

- SCRISOARE DESCHISA catre Premierul Romaniei, domnul Marcel Ciolacu: Nu permiteți falimentarea service-urilor romanești și spolierea celor 10 milioane de asigurați RCA pentru sporirea profiturilor firmelor de asigurari! COTAR: Solicitam public președintelui PSD, Marcel Ciolacu, sa intervina pentru a…

- Președintele Klaus Iohannis și premierul Marcel Ciolacu au venit cu mesaje de ultima ora prin care au transmis poziția Romaniei, dupa atacul Iranului asupra Israelului. Klaus Iohannis și Marcel Ciolacu ficialii au postat mesaje pe rețelele sociale prin care au condamnat ferm atacul cu drone și rachete…