Potrivit unor studii realizate de Kaiser Family Foundation, copiii, in special adolescentii, petrec in jur de 7 ore pe zi, adica mai mult de 50 de ore pe saptamana in fata ecranului televizorului, computerului sau telefonului. Aproape la fel de mult cat petrece un om mare la serviciu. Iata care sunt si consecintele.

Dezvoltare copii #1: Prea mult timp petrecut in fata ecranului inseamna acumulare de kilograme

Daca un copil petrece mai mult timp in fata ecranului (indiferent ca vorbim de cel al televizorului, calculatorului sau telefonului), asta inseamna ca aloca mai putin timp…