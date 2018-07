Stiri pe aceeasi tema

- 440 de focare de pesta porcina africana au fost confirmate in acest an in Romania, doua dintre acestea fiind la firme. Dincolo de datele oficiale, dezastrul descris de fermieri arata efectele epidemiei: ”Nu se salveaza nimic,se ucide tot”, spune un fermier decis sa renunțe la afacere, potrivit Mediafax.Afaceri…

- Pesta porcina africana se extinde in Romania Arhiva foto: Agerpres. Pesta porcina africana se extinde în România. Specialistii asteapta confirmarea analizelor de laborator pentru un caz înregistrat în satul Luciu din judetul Ialomita. La intrarea si…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) anunta ca au fost descoperite noi focare de pesta porcina africana, virusul fiind depistat la porcii din doua gospodarii din comuna Giurgeni, judetul Ialomita.

- Romania apeleaza la ajutorul financiar al UE pentru fermierii romani afectați de apariția virusului pestei porcine africane și de masurile de intervenție, a declarat luni, ministrul Agriculturii, Petre Daea, in Consiliul Uniunii Europene.„Am socotit necesar, stimați colegi, sa va informez și sa ma…

- Medicii veterinari din Braila au confirmat prezenta virusului pestei porcine africane la porcii din doua gospodarii din comuna Frecatei, situata in zona de protectie a primului focar confirmat in Insula Mare a Brailei.

- Asociatia Crescatorilor si Exportatorilor de Bovine, Ovine, Porcine din Romania (ACEBOP) estimeaza ca pagubele care se prefigureaza ca urmare a evolutiei in Romania a virusului pestei porcine africane (PPA) sunt de sute de milioane de euro, ajungand la miliarde de euro, insa subliniaza ca accestea insa…

- Colegiul Prefectural Dambovita s-a reunit in sedinta. Lucrarile au fost conduse de prefectul Antonel Jijiie si subprefectul Florina Muresan . fnca de la inceputul sedintei, Sandu Tolea, directorul Directiei Sanitar Veterinare Dambovita a facut o informare privind existenta virusului Pestei Porcine Africane…

- Rosselkhoznadzor (Autoritatea Federala Sanitara Veterinara din Rusia) a introdus restrictii temporare cu privire la importurile de porci vii, carne de porc si produse continand carne de porc din Romania, ca urmare a epidemiei de pesta porcina, informeaza Itar Tass. "Decizia a fost luata din cauza inrautatirii…