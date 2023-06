Stiri pe aceeasi tema

- "In data de 6 iunie 2023, la ora 20:26:51 (ora Romaniei), un cutremur cu magnitudinea locala de 5.2 ML a avut loc in regiunea CRIȘANA, ARAD. Seismul a avut loc la o adancime de 5.6 km și epicentrul sau a fost localizat in comuna Pauliș, județul Arad. Intensitatea macroseismica epicentrala a fost estimata…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor I.N.H.G.A a emis un Cod Galben pentru risc de inundații valabil incepand de joi, 1 iunie, de la ora 13:00, pana la miezul nopții. Astfel, se pot depași cotele de atenție pe anumite rauri din județele: Bihor, Cluj, Arad, Hunedoara, Alba, Sibiu,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis marti o avertizare Cod galben si portocaliu de furtuni, ploi torentiale si grindina pentru mai multe judete din Romania. Potrivit meteorologilor, in mai multe judete din tara se vor semnala instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin descarcari…

- Locuitorii de la blocurile din municipiul Arad si orasul Lipova au simtit cel mai intens cutremurul care s-a produs luni seara si au iesit in strada speriati, insa autoritatile spun ca deocamdata nu au fost raportate pagube.

- Un nou proces al locuitorilor din Nadaș, județul Arad a avut loc joi, la Judecatoria Brașov, in stadiul de judecata pe fond. De 17 ani, locuitorii satului se lupta cu o familie pentru a-și primi iapoi pamanturile, retrocedate in mod legal unei familii.

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) avertizeaza in legatura cu riscul de viituri in urmatoarele 72 de ore si a emis o avertizare Cod portocaliu de inundatii pentru rauri din doua judete si doua atentionari Cod galben pentru rauri din noua judete, respectiv din 15 judete.Potrivit…

- Vremea rea se prelungește pana joi, a anunțat Administrația Naționala de Meteorologie, temperaturile minime urmand sa se situeze intre minus 10 și 0 grade Celsius in toata țara. In acest interval pot aparea bruma și inghețul la sol, iar la munte va fi viscol. Scaderea accentuata a temperaturilor afecteaza…

- Un motociclist in varsta de 33 de ani a decedat, joi dimineata, dupa ce a fost lovit de un autoturism pe un drum judetean din Arad, soferul fiind cercetat penal. Accidentul a avut loc pe DJ 709 B, in zona municipiului Arad, a transmis Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arad, potrivit Agerpres.…