- Pandemia ne-a facut mai saraci si mai tristi. Biroul National de Statistica a facut o analiza despre efectele crizei COVID-19. Peste 38 la suta dintre familiile chestionate au declarat ca cel puțin un membru a avut episoade de depresie sau de stres.

- S-a aflat planul uimitor al lui Sebastian Colțescu. Cum vrea sa caștige o avere dupa scandalul de rasism. Arbitrul roman s-ar putea alege cu milioane de euro in conturi daca totul ii ies așa cum a planuit. Sebastian Colțescu vrea sa caștige milioane de euro de pe urma scandalului de rasism. Cum are…

- Doi pacienți cu forme grave de COVID au fost transferați duminica de la București la Sibiu, cu un avion militar pus la dispoziție de Ministerul Apararii Naționale. Capitala a raportat duminica un numar record de pacienți internați la ATI.

- Alegerile au trecut, iar ministrul de Finanțe, Florin Cițu, este propunerea PNL pentru postul de premier. Cu doar cateva zile inainte de scrutin, Cițu spunea ca nu vom mai inchide economia, cum s-a intamplat pentru doua luni in primavara. Dar și ca la anul nu vor fi majorate taxele.

- Astazi, 2 decembrie 2020, dupa ora 13:00, va fi publicat noul curs BNR la zi al principalelor valute de schimb. Ramane sa vedem daca deprecierea leului continua, sau daca BNR a reușit sa stopeze declinul in fața monedei europene. Curs BNR pentru miercuri, 2 decembrie 2020 Criza de sanatate provocata…

- Cererea pentru soc in Ungaria a crescut exploziv in acest an iar cumparatori din SUA si China au achizitionat cantitati mari, atrasi de presupusele efecte benefice ale plantei in stimularea sistemului imunitar, transmite Reuters. Socul este de mult timp utilizat in medicina traditionala din…

- ​Consiliul Fiscal apreciaza drept probabila materializarea unui gol total de venituri fiscale și din contribuții de asigurari plus alte venituri la nivelul anului 2020 (potrivit execuției cash) de aproximativ 6,5-7,5 mld. lei (circa 0,65%-0,75% din PIB). ”Acest gol provine pe de o parte din evaluarea…

- Urmarile pandemiei și masurilor din criza sanitara sunt vizibile și asupra fenomenelor demografice din Romania. Potrivit INS, a crescut numarul deceselor și divorțurilor și a scazut cel al casatoriilor. ”Efectele crizei sanitare asupra fenomenelor demografice sunt vizibile, in cazul deceselor, in special…