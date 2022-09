Inainte vreme de neconceput, telefoanele mobile ar putea ramane nefuncționale in Europa in aceasta iarna, daca intreruperile de curent sau raționalizarea energiei vor afecta parți din rețelele de telefonie mobila din regiune. Decizia Rusiei de a intrerupe livrarile de gaze pe ruta cheie de aprovizionare a Europei in urma conflictului din Ucraina a crescut șansele […] The post Efectele crizei energetice. Intreruperile și raționalizarea pot opri telefoanele mobile iarna aceasta first appeared on Ziarul National .