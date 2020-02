Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul clujean Marius Balo, condamnat la 8 ani de inchisoare in China, nu poate fi adus in Romania din cauza epidemiei de coronavirus. Intalnirea comisiei penitenciarului a fost amanata pana dupa data de 9 februarie.Avocatul lui Marius Balo, Eugen Iordachescu, a declarat, luni, corespondentului…

- Ministerul Justitiei (MJ) a fost informat, joi, ca autoritatile chineze au aprobat transferarea lui Marius Balo, profesorul universitar condamnat la opt ani de inchisoare in statul asiatic, in Romania, informeaza MJ, potrivit Mediafax. „Acordul autoritatilor chineze privind transferarea persoanei condamnate…

- Clujeanul Marius Balo, care executa o condamnare de 8 ani de inchisoare in China pentru o frauda de 80 de dolari, va fi transferat in Romania. Profesorul a suportat timp de 6 ani conditii infioratoare de detentie, avocatul acestuia aratand ca autoritatile din tara natala l-au abandonat.

- "Ministerul Justitiei a fost informat astazi, 9 ianuarie, ca autoritatile chineze au aprobat transferarea lui Marius Balo in Romania. Acordul autoritatilor chineze privind transferarea persoanei condamnate a fost dat in urma demersurilor juridice si diplomatice ale Ministerului Justitiei din Romania…

- Ministerul Justitiei a anuntat joi ca autoritatile chineze au aprobat ca Marius Balo, profesorul roman condamnat in China la 8 ani de inchisoare, sa fie transferat in Romania. ‘Acordul autoritatilor chineze privind transferarea persoanei condamnate a fost dat in urma demersurilor juridice si diplomatice…

- Profesorul roman Marius Balo, condamnat la 8 ani de inchisoare in China, pentru un presupus prejudiciu de 80 de dolari, nu a fost transferat nici pana acum in Romania. Acesta și-a petrecut si acest Craciun in penitenciarul din Shanghai, potrivit Mediafax. Potrivit unui comunicat al casei de avocatura…

- Profesorul roman condamnat la 8 ani de inchisoare in China, pentru un presupus prejudiciu de 80 de dolari, nu a fost transferat nici pana acum in Romania. Acesta si-a petrecut si acest Craciun in penitenciarul din Shanghai, transmite Mediafax. Potrivit unui comunicat al casei de avocatura care l-a reprezentat…

- Marius Balo, clujeanul care a fost arestat în China și condamnat la 8 ani de închisoare pentru o fapta cu un presupus prejudiciu de 80 de dolari, ar putea ajunge înapoi în România înainte de finalul anului.