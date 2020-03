Stiri pe aceeasi tema

- Traditionalul Concert extraordinar de Paste al Corului Madrigal, organizat de 56 de ani fara intrerupere, nu va fi anulat, dar se va desfasura anul acesta fara public. Din 9 martie se anuleaza toate evenimentele cu public programate la Sala Radio si la Teatrelli pana la data de 31 martie, anunta cele…

- Cele mai multe companii din Romania nu au o strategie de risc pentru situatii precum epidemia de coronavirus și se așteapta la consecințe economice negative, arata rezultatele unui barometru efectuat de compania de consultanta Frames prezentat la conferinta FACTORY 4.0.Potrivit barometrului…

- Posibilitatea ca școlile sa fie inchise in Romania, din cauza epidemiei de coronavirus, va fi discutata, luni, la o reuniune a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența, ce va avea loc la ora 16:00.

- Informatie de ultima ora! Dupa ce Gabriela Firea a cerut ca scolile si gradinitele din Bucuresti sa fie inchise pentru a preveni raspandirea coronavirusului, o veste venita pe surse schimba situatia complet. Si e vorba de toata tara, nu doar de Capitala!

- Romania ia masuri drastice impotriva epidemiei de coronavirus! Intr-o conferința de presa, secretarul de stat in Ministerul de Interne, Raed Arafat, a anunțat noile schimbari care vor avea loc in toata țara. Potrivit secretarului de stat, Raed Arafat, școlile in care copiii au fost sau vor…

- Turneul Vioara lui Enescu revine in 2020 cu un prim recital al anului, exclusiv Beethoven, programat pe 20 martie, ora 19, la Teatrelli. Gabriel Croitoru, violonistul care are privilegiul de a canta pe vioara Guarneri del Gesu supranumita „Catedrala”, pe care a cantat George Enescu (instrument pus la…

- Compania Naționala Administratia Porturilor Maritime (CN APM) a organizat, joi, celula de urgența pentru stabilirea masurilor de prevenire a raspandirii coronavirusului (COVID-19), potrivit unui comunicat publicat pe site-ul instituției. Pentru a preveni raspandirea coronavirusului in Romania, CN APM…

- Medicamentele fabricate in Romania s-ar putea scumpi din cauza coronavirusului. Avertismentul vine de la producatorii din industrie. Ei au anunțat o posibila explozie a prețului materiilor prime, care provin, in cea mai mare parte, din China.