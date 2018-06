Stiri pe aceeasi tema

- O furtuna care s-a abatut aseara tarziu peste judetul Valcea a facut prapad in multe zone. Inca se contabilizeaza pagubele. Numai in Ramnicu Valcea au fost smulsi din pamant zeci de arbori, distruse masini, inundate pasaje si strazi, smulse acoperisuri, iar zeci de mii de oameni au ramas in bezna. Potrivit…

- Vijelii și ploi torențiale in mai multe județe din țara. Furtuna a doborat peste mașini acoperisul unei benzinarii din Ramnicu Valcea, o conducta de gaze a fost avariata si mai multi copaci au cazut pe carosabil și au blocat circulația.

- Pompierii militari si civili din Harghita au intervenit, miercuri dimineata, pentru indepartarea a 26 de arbori si doi stalpi de lemn cazuti pe drumurile judetene, nationale sau pe liniile electrice, in urma unei furtuni, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Drumuri judetene si nationale blocate, subsoluri de imobile si curti inundate. Au fost urmarile furtunilor din ultimele patru zile, in judetul Alba, iar vremea nu pare sa fie mai buna nici in perioada urmatoare. In contextul avertizarilor hidrometeorologice nowcasting de Cod Galben și Portocaliu, valabile…

- Mai multe mașini au fost avariate, la Arad, dupa ce cațiva copaci s-au rupt sau au fost scoși din radacini, de o furtuna care nu a ținut mai mult de cinci minute. (Console si accesorii gaming)Vijelia a adus cu ea și o ploaie torențiala, din cauza careia sistemul de canalizare a cedat. Apa menajera și…

- Cel putin opt strazi din Timisoara, Buzias si comuna Giroc, dar si mai multe curti si garaje au fost inundate, miercuri, in urma unei ploi torentiale care a cazut in judetul Timis. O masina a ramas blocata in apa, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Ploile abundente din ultimele doua zile, ce au inregistrat valori intre 20 si 30 de litri/mp la statiile pluviometrice, conform ANM, au produs inundatii in statiunea Mamaia, si municipiul Constanta, precum si...

- Pagubele se ridica la mii de euro, iar autoritatile inventariaza pagubele suferite si incearca sa-i ajute deoarece solariile nu erau asigurate. Primarul comunei Baleni a declarat ca in localitate sunt peste 400 de hectare de solarii, iar furtuna a distrus aproximativ 30% dintre ele. Legumicultorii…