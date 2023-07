Efectele Codului Portocaliu: Copac cazut pe DN39, Eforie Nord (FOTO+VIDEO) ISU Dobrogea a emis o avertizare RO alert pentru judetul Constanta.Efectele atentionarii meteo isi spun deja cuvantul. Un copac a cazut pe pe DN39, Eforie Nord. Meteorologii au emis un cod portocaliu ce vizeaza si municipiul Constanta. Vor fi intensificari ale vantului de peste 70 80 km h, descarcari electrice, grindina, averse torentiale, care vor acumula peste 15 20 l mp.Perioada de manifestare este intre orele 9:05 9:50."Evitati deplasarile si luati masurile de adapostire si autoprotecti ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ISU Dobrogea a emis o avertizare RO alert pentru judetul Constanta.Meteorologii au emis un cod portocaliu ce vizeaza si municipiul Constanta. Vor fi intensificari ale vantului de peste 70 80 km h, descarcari electrice, grindina, averse torentiale, care vor acumula peste 15 20 l mp. Perioada de manifestare…

- Daca aveti drum astazi, 08 iulie, in statiunea Mamaia in zona din spatele hotelului Perla un copac cazut blocheaza strada. Efectele atentionarilor meteo de la Constanta isi spun cuvantul. Vantul este cel care a pus arborele la pamant. Centrul Meteorologic Regional Dobrogea a emis astazi doua avertizari…

- Meteorologii au emis sambata, 8 iulie, avertizari cod galben de vant si ploi in mai multe judete din tara, valabile pana duminica, 9 iulie.Incepand de sambata, ora 10:00, si pana duminica, ora 20:00, este in vigoare un cod galben de vant in mai multe judete din tara.Vantul va avea intensificari in Dobrogea,…

- Meteorologii din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie au emis o avertizare de cod galben si cod portocaliu in tara, inclusiv la Constanta. Ambele antentionari sunt pentru instabilitate atmosferica.Mai precis, in intervalul de valabilitate: 7 iulie, ora 12 ndash; 8 iulie, ora 10, este cod…

- Meteorologii din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie au emis prognoza meteo valabila pentru urmatoarele doua saptamani in Dobrogea.Vremea va fi in general frumoasa pe tot parcursul intervalului de prognoza, insa cu oscilatii semnificative sub aspect termic.Temperaturile maxime vor avea medii…

- Un accident rutier intre 2 autoturisme cu o victima incarcerata s a produs in aceasta dimineata la intrare in Eforie Nord dinspre Agigea.Victima a fost extrasa din autoturism, constienta, preluata de echipajul SMURD B, transportata la UPU Constanta. Si cea de a doua victima a fost preluata de echipajul…

- Meteorologii ANM au emis o avertizare Cod galben de ploi insemnate cantitativ și vant. Patru județe sunt vizate de avertizarea meteo. Avertizarea meteo Cod Galben emisa de ANM este valabila marți, 18 aprilie, de la ora 22:00 pana miercuri, 19 aprilie, la ora 18:00 In intervalul menționat in Dobrogea…

- ​​Meteorologii anunta ca in mare parte a tarii va ploua si va fi vant puternic, pana joi seara, iar pentru patru judete a fost emisa avertizare cod galben. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua informare meteo pentru intervalul marti, ora 18.00 - joi, ora 20.00, vizand ploi moderate…