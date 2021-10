Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații a decis sa trimita in Romania un expert pentru situații de urgența pentru a ajuta la rezolvarea crizei sanitare și pentru a impulsiona campania de vaccinare anti-COVID. Romania a intrat in atenția OMS, dupa ce situația din țara noastra a devenit cea mai grava din Europa…

- Situația pandemica in Ungaria nu este ingrijoratoare la acest moment, deși joi s-au inregistrat peste o mie de cazuri. Valul patru nu a lovit țara vecina, insa premierul ungar Viktor Orban a declarat, vineri, ca un al patrulea val al pandemiei de Covid-19 “este inevitabil in Ungaria” și ca acesta va…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat, marți, ca aproximativ un sfert din școlile din București sunt in sistem online din cauza pandemiei. Sorin Cimpeanu a anunțat ca pana marți dupa-amiaza, in București, au fost primite 100 de cereri pentru suspendarea cursurilor. Conform procedurilor, 91…

- Intr-un reportaj difuzat de postul de televiziune Al Jazeera, Romania este prezentata ca fiind “una dintre cele mai sarace țari din Uniunea Europeana”. In reportaj se vorbește despre numarul mare de cazuri Covid-19 și despre un val patru “catastrofal”, dar și despre faptul ca Romania are “una dintre…

- Rata de incidența COVID in București a depașit 11 cazuri la mia de locuitori, potrivit datelor publicate joi de Direcția de Sanatate Publica, ceea ce reflecta creșterea accelerata a cazurilor de infectare cu Covid-19. De miercuri, masca sanitara este din nou obligatorie in aer liber. Comitetul Municipal…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis marti majorarea dobanzii cheie la 1,5% pe an, in incercarea de a tine sub control inflatia, care a crescut peste așteptari. Un efect negativ va fi insa scumpirea creditelor și creșterea dobanzilor pentru creditele in derulare. Dobanda…

- Aproximativ 3.000 de angajati din centrele sanitare din Franta au fost suspendati de la locul de munca, in prima zi de aplicare a obligativitatii vaccinarii anti-COVID-19 pentru aceste grupuri profesionale, a anuntat joi ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran, citat de EFE. Intr-un interviu acordat…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat ca parintii ar trebui sa solicite scolilor situatia personalului vaccinat si nevaccinat, fiind ”ingrijorator” faptul ca multe cadre didactice inca nu s-au imunizat. „Cred ca parinții ar trebui sa ceara școlilor situația profesorilor vaccinați și nevaccinați,…