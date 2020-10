Efectele carantinei: Prima țară care a reintrodus măsura, înregistrează o scădere a numărului de infectări Efectul carantinei a inceput sa se simta in prima țara care a reintrodus masura aceasta pentru a limita raspandirea coronavirusului. Numarul zilnic al infectarilor a scazut semnificativ, la trei saptamani dupa ce autoritațile au decis sa reimpuna carantina totala la nivelul intregii țari. Potrivit cifrelor oficiale, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 3.692 de cazuri noi, in scadere fața de un bilanț zilnic de 9.000 de cazuri in saptamanile trecute. Israelul a reusit initial sa aduca rapid sub control epidemia prin masuri stricte de izolare, insa, dupa relaxarea acestora la sfarsitul luni… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

