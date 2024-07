Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgența a luat masuri proactive pentru a combate efectele temperaturilor extreme, constituind o celula specializata de monitorizare pe durata codului roșu de canicula. Aceasta celula este alcatuita din reprezentanți ai mai multor instituții cheie, inclusiv Primaria Capitalei, Administrația Spitalelor, Serviciul de Ambulanța București-Ilfov și Direcția de Sanatate Publica. De […] The post Efectele caniculei, analizate permanent. CMBSU a constituit o celula pentru monitorizare appeared first on Puterea.ro .