Stiri pe aceeasi tema

- Fostul senator PSD Șerban Nicolae vine cu o noua propunere de boicotare a capitalului austriac din Romania, dupa ce guvernul de la Viena a blocat aderarea Romaniei la Spațiul Schengen. Mai exact, fostul parlamentar ii indeamna e toți romanii sa iși lichideze conturile la bancile controlate de austrieci…

- Patronul unui mic magazin romanesc a decis sa boicoteze așa cum poate Austria: nu mai vinde produsele fabricate acolo. Ideea a venit dupa ce mai mulți romani au anunțat ca sunt dispuși sa boicoteze afacerile austrice din Romania. Grupul financiar austriac Erste Group, care deține Banca Comerciala Romana,…

- “In urma atitudinii revoltatoare a Republicii Austria, de a bloca accesul Romaniei la Spatiul Schengen, Universitatea Craiova, fidela principiilor inradacinate in ADN-ul sau, a luat decizia de a sanctiona companiile austriece partenere cu un boicot total. Incepand din aceasta luna, clubul isi va muta…

- Executivul a aprobat hotararea de Guvern pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, care prevede ca nivelul acestuia sa fie majorat la 3.000 lei lunar, incepand cu data de 1 ianuarie 2023, fata de 2.550 lei in prezent, a transmis Ministerul Muncii. Aceasta modificare…

- Ambasadorul Emil Hurezeanu i-a transmis marți o scrisoare presedintelui Austriei, Alexander Van der Bellen, referitoare la aderarea Romaniei la Spatiul Schengen: Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- In acest ”Comincat comun” se arata ca ”majoritatea membrilor” ”condamna ferm” acest conflict armat. In cazul in care acest document este adoptat de catre sefii de stat si de guverne din G20, el oficializeaza cuvantul ”razboi” – respins pentru moment de catre Moscova, care vorbeste despre o ”operatiune…

- „In legatura cu cercetarea penala pentru furt de energie demarata impotriva liberalului Catalin Boboc, asteptam ca PNL sa isi clarifice cat mai repede pozitia in aceasta chestiune. In contextul crizei energetice, in care cetatenii mizeaza pe masuri de protectie din partea Guvernului, un astfel de caz…

- Premierul și liderul PNL, Nicolae Ciuca, a declarat luni, 3 octombrie, ca in sedinta conducerii Partidului Național Liberal s-a decis ca procentul maxim cu care vor fi majorate pensiile este de 11%. Ministrul PSD al Muncii, Marius Budai, trebuie sa vina cu o varianta concreta, „pe cifre”, iar decizia…