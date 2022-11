Stiri pe aceeasi tema

- Salariul minim brut creste la 3.000 de lei de la 1 ianuarie, dupa ce Guvernul a ajuns la un acord cu sindicatele si patronatele. Din aceasta suma, 200 de lei vor fi scutiti de impozit si contributii sociale. Salariul minim va creste si in constructii, unde va ajunge la 4.000 de lei.

- Anuntul a fost facut joi, 24 noiembrie, de ministrul Muncii, Marius Budai, dupa discutiile din Consiliul National Tripartit.Marius Budai a precizat, intr-o postare pe Facebook, ca salariul brut in constructii creste la 4.000 de lei, anul viitor.Potrivit acestuia, sindicatele si patronatele au acceptat,…

- Decizia privind majorarea salariului minim va fi luata in coaliție, potrivit premierului Nicolae Ciuca.Guvernul are in vedere mentinerea facilitatii prin care 200 de lei din salariul minim sa fie scutiti de impozit.„In varianta in care ne oprim la cei 3000 de lei, cei 200 de lei vor fi incluși in cei…

- Ministerul Muncii a suspus dezbaterii publice Hotararea pentru stabilirea salariului minim. Astfel, se propune un salariu de 3.000 de lei, reprezentand o majorare de 17,6 %. Peste 2,1 milioane de salariati ar urma sa beneficieze de aceasta crestere. Impactul bugetar estimat pentru anul viitor este de…

- Guvernul ia in calcul majorarea salariului minim, de la 1 ianuarie, la 3.000 lei, majorarea pensiilor urmand a fi de maximum 11%, in functie de bugetul pe anul viitor, au precizat surse politice pentru News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- In cadrul unei declarații politice susținute in Parlament in aceasta saptamana, deputatul Marian Rasaliu a evidențiat faptul ca romanii au nevoie, mai mult decat oricand, de certitudini și de predictibilitate. In acest contect, decizia privind majorarea pensiilor și a salariului minim trebuie luata…

- ”Da, exista din partea tuturor partidelor care fac parte din coalitie aceasta intentie de a majora pensiile, momentul in care vom anunta public procentul cu care se vor majora va fi cel in care vom avea o proiectie bugetara, o constructie bugetara sustenabila, sanatoasa. Luna octombrie, noiembrie vom…

- Guvernul a adoptat ordonanța de urgența privind supraimpozitarea muncii part-time fara sa analizeze efectele masurii. Asta arata un document oficial facut public de un deputat PNL. Ministerul Finanțelor spune ca va incepe o evaluare in urmatoarea perioada. Totul in condițiile in care, de la aplicarea…