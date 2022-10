Efectele alimentelor ultra-procesate asupra sănătății umane Alimentația este unul dintre factorii cardinali in ce privește starea de sanatate. Dar principiile fundamentale ale unei alimentații sanatoase , deși bine fundamentate științific astazi, nu fac deocamdata obiectul unei discipline de studiu in școala. Una dintre consecințe este aceea ca cei mai mulți dintre noi mancam dirijați de marketingul agresiv al comercianților, cumparand ceea ce este „la oferta”, ceea ce este ambalat frumos și ceea ce are gust bun. Mancarea de proasta calitate are efecte certe asupra sanatații. Dar organismul uman este suficient de robust și adaptabil pentru a „suporta”… Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol si foto: scientia.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Insectele de coșenila se folosesc de decenii drept colorant alimentar, insa pe etichete nu se specifica niciunde ca e vorba de un produs care are la baza resturile unor insecte. Denumirile sub care apare sunt carmin, cosenila, carmine, acid carminic, E120 si rosu natural 4, scrie adevarul. Este scandal…

- Mulți dintre noi nu incepem ziua de munca decat dupa ce am savurat o cana de cafea fierbinte. Efectele sale asupra sanatații sunt amplu discutate de catre specialiștii din domeniul sanatații. Știm ca aceasta bautura este bogata in antioxidanți și este asociata cu un risc redus de dezvoltare a anumitor…

- Alimentația cainilor este extrem de importanta pentru sanatatea lor. O alimentație neglijata poate sa devina cauza pentru multe boli și afecțiuni de care ar putea sa sufere animalele de companie, de aceea este important sa știm cu ce au voie fa fie hranite și cu ce nu. Acest aliment devine daunator…

- S-ar putea sa fii surprins sa afli cat de important este procesul de mestecare corecta a alimentelor și cate funcții ale organismului tau afecteaza. Mestecarea corecta a alimentelor este esențiala pentru o digestie sanatoasa. Mesele ar trebui sa fie consumate intotdeauna atunci cand stați jos, intr-un…

- Specialistii Serviciului de Prevenire si Protectie IASISTING va dau cateva recomandari, conform reglementarilor din domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca si va indeamna sa aveti grija de sanatatea dumneavoastra! Organismul uman nu a fost creat pentru munca la birou, iar atunci cand neglijam acest…

- Alimentele procesate și ultra-procesate prezinta un risc major nu doar de cancer, ci și de demența. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- In iunie si iulie 2022, valurile de caldura au lovit Europa, Africa de Nord, Orientul Mijlociu si Asia, in timp ce temperaturile au urcat la peste 40 de grade Celsius in anumite zonesi au doborat multe recorduri de lunga durata.

- In iunie și iulie 2022, valurile de caldura au lovit Europa, Africa de Nord, Orientul Mijlociu și Asia, in timp ce temperaturile au urcat la peste 40 de grade Celsius și au doborat multe recorduri de temperatura, potrivit unei informari NASA.