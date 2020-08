Stiri pe aceeasi tema

- In baza probatoriului administrat, politistii au dispus masura retinerii pentru 24 de ore a barbatului de 38 de ani, din Cluj Napoca, care in noaptea zilei de joi spre vineri, 27/28 august a.c. a condus sub influenta bauturilor alcoolice pe strada Victor Babes si a intrat in coliziune cu gardul unui…

- Azi noapte, politistii din Baia Mare au fost sesizati cu privire la faptul ca pe strada Ciocarliei din municipiu, un autoturism a lovit stalpul portii de acces al unui imobil. Politistii ajunsi la fata locului au constatat ca un barbat de 38 de ani, din Cluj Napoca, a condus autoturismul pe strada Victor…

- Joi dimineața, un echipaj din cadrul Detașamentului de pompieri Baia Mare a fost solicitat sa intervina in Groși, unde un barbat, in varsta de 72 de ani era cazut intr-un canal inundat. Pompierii au extras barbatul din canal și l-au predat echipajului de ambulanța pentru a-l transporta la spital. Informații…

- Luni dimineata, un baimarean a sesizat politia Sectiei 1 Grosi despre faptul ca i-a fost sustras telefonul mobil din autoturismul pe care il parcase pe strada Narciselor, din localitatea Sacalașeni. Deplasati la locul faptei pentru efectuarea cercetarilor, politistii au stabilit ca persoane necunoscute…

- In data de 2 august, in jurul orei 03:00, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați prin 112, sa intervina pentru aplanarea unui scandal intre mai multe persoane, ce a avut loc intr-o parcare de pe strada Granicerilor. Ajunși la fața locului, polițiștii au identificat un barbat intins pe jos, conștient,…

- Indicele de confort temperatura-umezeala (ITU) a atins pragul critic de 80 de unitați, in localitatea Baia Mare. Categoriile de persoane afectate de un indice de temperatura-umezeala ridicat sunt: bolnavii astmatici, cardiaci, hipertensivi, cei cu boli endocrine (hipertiroidienii, hipotiroidienii sau…

- Marți, 7 iulie, ora 9.50, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați cu privire la producerea unui furt. ”Polițiștii ajunși la fața locului au identificat apelantul, care a relatat faptul ca persoane necunoscute au patruns in scara unui bloc situat pe strada Petre Dulfu din municipiu, de unde au sustras…