- Primul roman vaccinat impotriva COVID-19 este medic rezident și lucreaza in Marea Britanie. Tanarul de 26 de ani a marturisit ca se simte bine și le recomanda romanilor sa se vaccineze fara teama efectelor adverse. Medicul rezident, in varsta de 26 de ani, s-a vaccinat duminica, 13 decembrie, contra…

- Efectele adverse ale unuia dintre cele doua vaccinuri care ar urma sa fie distribuite in Romania au fost dezvaluite, relateaza presa internationala. Astfel, conform prospectului distribuit de autoritatile britanice, vaccinul creat de Pfizer si BioNTech va putea fi administrat persoanelor cu varste…

- Guvernul Marii Britanii a publicat prospectul noului vaccin anti-COVID-19. Potrivit prospectului, vaccinul Pfizer poate fi distribuit persoanelor cu varste peste 16 ani, declanseaza productia naturala de anticorpi si stimuleaza imunizarea impotriva coronavirusului.

- Cobaii testelor anti-coronavirus au experimentat in timpul testelor clinice și efectele adverse ale acestor seruri. Un tanar a vorbit la CNN despre senzațiile pe care le-a trait. Un tanar pe nume Yasir Batalvi a vorbit intr-un interviu pentru CNN despre efectele secundare ale vaccinului anti-coronavirus…

- Tinerii sanatosi ar putea sa astepte pana in 2022 pentru a se vaccina impotriva coronavirusului. Imunizarea va incepe cu angajații din spitale și cu cei din sectoarele esentiale, cu varstnicii și persoanele vulnerabile, a spus un oficial al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, citat de postul de televiziune…