Uniunea Europeana are o comanda inițiala de 200 de milioane de doze din vaccinul anti-Covid dezvoltat de Pfizer și BioNTech, iar distribuția ar urma sa fie finalizata pana in septembrie 2021, potrivit unui purtator de cuvant al Comisiei Europene. In plus, au loc negocieri pentru inca 100 de milioane de doze. Pe de alta parte, un alt vaccin impotriva coronavirusului Oxford – Astra Zeneca ar putea fi aprobat, deocamdata in Marea Britanie, chiar in urmatoarele zile. Este mai iefin și poate fi depozitat la temperaturi ceva mai accesibile decat serul Pfizer și BioNTech, care necesita congelarea la…