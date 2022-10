Efecte negative ale schimbării orei Acest mecanism al schimbarii orei de doua ori pe an ar avea insa efecte negative asupra sanatații noastre. In primele cateva zile dupa schimbarea orei, mulți sufera de simptome diverse precum iritabilitate, insomnie, oboseala in timpul zilei și reducerea funcției imunitare. Mai ingrijorator este faptul ca atacurile de cord, accidentele vasculare cerebrale și accidentele de […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

Stiri pe aceeasi tema

- Generalul (r) Alexandru Grumaz explica, intr-un interviu pentru „Adevarul”, care sunt riscurile ca Rusia sa foloseasca armele nucleare și ce ar insemna asta pentru țarile vizate sau pentru cele aflate in apropiere, inclusiv pentru Romania

- Avem tendința de multe ori sa scapam foarte repede de trecut și sa privim doar spre viitor. Nu e deloc soluția buna, pentru ca doar din trecut putem invața ce nu a mers, ca sa ne putem apoi corecta.

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat joi, in deschiderea sedintei de Guvern, ca se va prelungi Ordonanta de Urgenta prin care se compenseaza pretul la carburanti, informeaza News.ro . „Mentionez decizia prin care vom prelungi Ordonanta de Urgenta prin care compensam pretul la carburanti”, a Nicolae Ciuca.…

- POIANA MARULUI – Barbatul de 40 de ani a fost adus la Ambulanța SMURD de salvamontiștii de la Muntele Mic, dupa o intervenție dificila a acestora, intr-o zona accidentata! Un partener de tura cu ATV-ul al polonezului a sunat miercuri dupa amiaza la 112, anunțand accidentul petrecut pe un teren din apropiere…

- Vladimir Putin a anunțat, miercuri dimineața, mobilizare parțiala in Rusia. Totuși, bursele nu au prea reacționat, daca ne uitam pe principalii indici europeni, ceea ce ne arata ca anunțul cu mai produce frica investitorilor.

- Chindia Targoviște continua seria rezultatelor negative in Superliga! In aceasta seara, elevii lui Adrian Mihalcea au suferit o noua infrangere in campionat, 0-1, cu Universitatea Cluj, intr-un joc disputat la Mediaș. In disputa cu ardelenii, roș-albaștrii au cedat in repriza a doua, cand Lorand Fulop…

- Municipalitatea va prelua CET Brazi. Consilierii locali au votat inființarea unei societați comerciale care sa preia serviciul de termie din Ploiești. Primarul Andrei Volosevici s-a opus deciziei, spunand ca bugetul local nu poate suporta cheltuieli cu gestionarea acestui serviciu. Consiliul Local a…

- INVITAȚIE… Veste buna pentru locuitorii din zona Huși, care s-au obișnuit cu tradiția balciului de la Arsura, ținut an de an in ziua de 6 august, de sarbatoarea „Schimbarii la Fața”! Dupa 2 ani de pandemie și restricții, iata ca aleșii comunei au decis sa reia obiceiul și sa faca din nou evenimentul…