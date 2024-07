Efecte la nivel global. Prețurile scad considerabil, mai mult decât în timpul pandemiei COVID-19 Recorduri de prețuri negativeIn iunie 2024, Franța a raportat 235 de ore cu prețuri negative pentru electricitate, reprezentand 5% din totalul orelor de producție, ceea ce depașește recordul anterior de 147 de ore stabilit in 2023, conform rețelei de inalta tensiune din Franța (RTE). In sudul Australiei, prețurile negative au ajuns la 20% din timp in 2023, conform Agenției Internaționale pentru Energie (IEA).Scaderea prețurilor este rezultatul unei oferte excesive de energie regenerabila, in special in perioadele de cerere scazuta. Pe piața „spot”, unde electricitatea se tranzacționeaza de pe… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

