Stiri pe aceeasi tema

- Populatia Marii Britanii a depasit in mod oficial pragul de 66 de milioane de locuitori, insa cresterea anuala, de numai 0,6%, a fost cea mai mica de dupa 2004, a comunicat joi Oficiul National de Statistica, potrivit caruia, in intervalul anual iulie 2016-iunie 2017, romanii au oferit cel mai numeros…

- Airbus a avertizat ca ar putea sa paraseasca Marea Britanie, daca țara iese din UE fara un acord asupra relațiilor comerciale dupa Brexit. Gigantul din industria aviatica are aproximativ 14.000 de...

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a acuzat miercuri Comisia Europeana ca pune in joc siguranta cetatenilor europeni prin ''dogmatism'', dorind sa excluda Regatul Unit din proiecte-cheie de securitate si aparare, informeaza France Presse. Davis a criticat in special amenintarea…

- La nivelul Uniunii Europene, un sfert din gospodariile cu copii erau alcatuite anul trecut din familii monoparentale, cel mai scazut procent fiind inregistrat in Croatia si Romania. Potrivit datelor publicate de Oficiul European de Statistica, avand aproximativ una din trei gospodarii alcatuite din…

- Potrivit napocanews.ro , populația britanica ne-nascuta in Regatul Unit a crescut continuu dupa votul de Brexit, apropiindu-se de pragul record de 10 milioane. Crescand cu 3% pe an, populația britanica nenascuta in Regatul Unit, a ajuns de la 9,2 milioane in 2016, la 9,4 milioane in 2017, potrivit cifrelor…

- Persoanele cu cetatenie romana au devenit a doua cea mai mare comunitate fara cetatenie britanica din Regatul Unit, scrie BBC News. Potrivit Oficiului National de Statistica, numarul cetatenilor romani a crescut cu 25% intre 2016 si 2017, ajungand la 411.000. Dintre cei peste 62 de milioane de rezidenti…

- Britanicii se grabesc sa devina cetateni germani inainte ca Marea Britanie sa se retraga din Uniunea Europeana. Potrivit cifrelor, de 10 ori mai multi britanici au devenit cetateni germani in 2017 decat in 2015, fiind al doilea an consecutiv in care un numar record de britanici obtin cetatenia germana,…

- Camera Lorzilor din Marea Britanie a adoptat luni un amendament la proiectul de lege privind Brexit-ul ce da parlamentului puterea de a impiedica guvernul sa paraseasca Uniunea Europeana in absenta unui acord cu Bruxellesul, relateaza AFP. Propunerea a fost adoptata cu 335 de voturi ''pentru''…