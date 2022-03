Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Joseph Biden, a afirmat, joi dupa-amiaza, ca efectele sanctiunilor impuse de Occident sunt mult mai grave in Rusia decat pe plan intern, pentru cetatenii din Statele Unite. "Asa cum am spus de la inceput, vor fi costuri pe plan intern in contextul in care impunem sanctiuni…

- Uniunea Europeana a atins limita capacitaților sale in ceea ce privește sancțiunile financiare impotriva Rusiei, potrivit șefului diplomației UE, Josep Borrel. "In ceea ce privește sancțiunile financiare, desigur, este intotdeauna putem merge mai departe, dar am atins deja limitele a ceea ce putem face.…

- Vicepresedinta Statelor Unite, Kamala Harris, va discuta in cadrul vizitei sale din Polonia si Romania, care va incepe joi, despre urmatoarele masuri de raspuns la invazia Rusiei in Ucraina, scrie Reuters. Totodata, ea va da din nou asigurari celor doua tari, in intalnirile cu liderii lor, de sprijinul…

- Catalin Gherzan: „”UE trebuie sa manifeste solidaritate fața de toate statele care sunt afectate de sancțiunile impotriva Rusiei și in mod special fața de țarile aflate la granița cu Ucraina” Romania trebuie sa fie solidara cu toate deciziile Uniunii Europene privind sancționarea severa a Federației…

- Reuniunea extraordinara a Formatului Bucuresti 9 Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Presedintele Klaus Iohannis participa, astazi dupa amiaza, în sistem de videoconferinta, la reuniunea extraordinara a Formatului Bucuresti 9 si la cea a sefilor…

- RESITA – Conflictul Rusia-Ucraina și sancțiunile impuse de Occident ar putea avea efecte și asupra unor societați din Romania, cu acționariat rusesc. Una dintre acestea, TMK Artrom, care are la Reșița fostul combinat siderurgic și care impreuna cu fabrica de la Slatina alcatuiesc unul dintre primii…

- O delegatie de oficiali americani de rang inalt se afla in Europa in aceasta saptamana pentru a discuta despre coordonarea potentialelor sanctiuni pe care Washingtonul si aliatii sai le-ar putea lua in cazul in care Rusia ar invada Ucraina, informeaza Reuters.

- Rusia se va expune unor „consecinte masive” in caz de agresiune impotriva Ucrainei, in cadrul unui pachet de sanctiuni in curs de pregatire de catre Occident care vizeaza si controversatul gazoduct germano-rus Nord Stream 2, a declarat joi sefa diplomatiei germane, Annalena Baerbock, citata de AFP,…