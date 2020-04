Efect neașteptat: Pandemia de coronavirus lasă berea și sucurile FĂRĂ ACID! Care e explicația Pandemia a dus la reducerea cererii de benzina la pompe cu peste 30% iar dioxidul de carbon folosit pentru bauturile carbogazoase era obtinut in urma procesarii etanolului in benzina. Lipsa de cerere pentru etanol a provocat o crestere a pretului pentru dioxidul de carbon, astfel ca producatorii de bautari sunt pusi in dificultate. Nu mai putin de 34 din totalul de 45 de intreprinderi care proceseaza etanolul in Statele Unite si vand dioxid de carbon au fost obligate sa isi intrerupa sau sa isi reduca productia, pe fondul scaderii cererii dupa izbucnirea epidemiei. Producatorii de bere se… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Diminuarea rezervelor de dioxid de carbon de la instalațiile de producție a etanolului duce la temeri cu privire la apariția unei crize de aprovizionare cu bere, bauturi racoritoare și apa minerala in Statele Unite ale Americii (SUA), noteaza Reuters. Producatorii de bere și de bauturi racoritoare folosesc…

- Pandemia de coronavirus a facut cel putin 90.000 de morti in intreaga lume de la declansarea sa in China, in decembrie, dintre care mai mult de jumatate in Italia, Spania si Statele Unite, potrivit unui bilant stabilit de AFP din surse oficiale joi la ora 16:30 GMT, citat de

- Donald Trump si probabilul sau adversar democrat in alegerile prezidentiale, Joe Biden, au discutat la telefon ”amical” despre pandemia noului coronavirus care afecteaza dur Statele Unite, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Am apreciat discutia, sper ca si el”, a declarat presedintele american…

- In timp ce situația din Statele Unite, pe fondul pandemiei de coronavirus, continua sa devina din ce in ce mai grea, anumite state americane au luat decizia de a transforma lacașurile de cult in excepții de la starea de urgența. Drept urmare, sunt mii, daca nu chiar milioane, de americani care continua…

- Pandemia de coronavirus a dus in Statele Unite la un numar record de 6,6 milioane de cereri pentru indemnizatii de somaj in numai o saptamana si a ucis aproape 1.000 de americani intr-o singura zi, arata cele mai recente date, potrivit Reuters preluat de news.roVezi ș: Razboiul maștilor -…

- Statele Unite au devenit joi tara cu cele mai multe cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus din lume, depasind China si Italia. Pandemia COVID-19 continua sa se extinda intr-un ritm accelerat, informeaza agențiile internaționale, preluate de Agerpres.

- Cei trei producatori auto americani din Detroit intentioneza sa extinda perioada de intrerupere a productiei din Statele Unite si in luna aprilie din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza miercuri Reuters.Ford a precizat miercuri ca ,,nu intentionam sa repornim fabricile noastre din SUA,…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a anuntat, sambata, ca a fost testat pentru coronavirus, informeaza CNN.''Mi s-a luat temperatura. Am facut și testul, aseara'', a declarat, in cadrul unei conferinte de presa susținuta la Casa Alba, președintele american, care a precizat ca va…